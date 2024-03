Plaga pseudopośredników. Tak Polacy przepłacają za mieszkania

W rozmowie z GW Krzysztof Kabaj, członek zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), podkreśla jednak, że to nie plaga telefonów od pośredników jest problemem rynku nieruchomości. Wielu pośredników, czy też jak określa ich Kabaj - pseudopośredników - nie fatyguje się, by przekonać sprzedawcę do swoich usług.