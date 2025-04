Plaga zwolnień lekarskich z kodem "C". Wyróżnia się jedna grupa

Według raportu portalu Medonet, kod "C" na zaświadczeniu lekarskim oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. W 2023 roku wydano 6,6 tys. takich zaświadczeń, z których największa liczba przewidywała nieobecność od 1 do 5 dni.

W oparciu o dane z ZUS , obserwuje się rosnącą tendencję w ilości zwolnień L4 z kodem "C", zwiększającą się o 7,6 proc. w porównaniu do 2022 roku. Liczba zwolnień przewidzianych na 1-5 dni wzrosła o 12 proc.

— O tym, czy choroba wynika z nadużycia alkoholu, czy z innych przyczyn, poświadcza lekarz. Po stwierdzeniu, że istnieje związek między spożyciem alkoholu i stanem chorobowym pacjenta umieszcza on w zaświadczeniu lekarskim kod literowy "C" — przekazała portalowi Katarzyna Krupicka, rzeczniczka prasowa ZUS z województwa podlaskiego.

Z danych ZUS wynika, że ponad 75 proc. zwolnień z kodem "C" wystawiono mężczyznom. W porównaniu do 2022 roku liczba tych przypadków wzrosła o 7,8 proc. W 2023 roku najwięcej takich zaświadczeń wydano mężczyznom w wieku 40-44 lata (18,7 proc.) oraz kobietom w wieku 30-34 lata (22,3 proc.).

Warto wspomnieć, że na zwolnieniach lekarskich funkcjonuje pięć kodów literowych, od A do E, z których każdy oznacza inną przyczynę niezdolności do pracy. Kod A dotyczy tej samej choroby co poprzednie zwolnienie, jeśli przerwa nie przekroczyła 60 dni, natomiast kod B odnosi się do ciąży.