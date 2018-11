Planujesz rozwój lub poprawę efektywności energetycznej swojej firmy? Unijne pieniądze dla firm!

Ponad 216 mln zł czeka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w województwie podlaskim. Pożyczki unijne pomogą rozwinąć oraz zmodernizować technologicznie firmę oraz zwiększą efektywność energetyczną budynków do niej należących.

Pożyczki unijne zastąpiły wszystkim znane dotacje. Te odnawialne instrumenty finansowe charakteryzują się tym, że po ich spłacie można znowu sięgnąć po te same środki. W województwie podlaskim tego rodzaju finansowanie można otrzymać z projektu „Przedsiębiorcze podlaskie”. Najważniejsze jest stałe, niskie oprocentowanie, długi okres spłaty, prosty i klarowny proces otrzymania pożyczki oraz brak opłat i prowizji za jej udzielenie. Co ważne, środki mają szansę otrzymać również firmy, które z różnych powodów mają utrudniony dostęp do finansowania komercyjnego. Pożyczkę może więc otrzymać nawet nowa firma lub taka z krótką historią kredytową.

Dzięki pożyczce na inwestycje rozwojowe poszerzysz swoją działalność o innowacyjne produkty i usługi – rozbudujesz informatyzację wewnętrzną firmy i odpowiednio przystosujesz firmę do wprowadzenia takich usług oraz udoskonalisz sposób ich świadczenia. Informatyzacja wewnętrzna firmy i jej modernizacja – to wszystko zyskasz dzięki technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Jeśli zależy Ci na poprawie efektywności energetycznej i chcesz skorzystać z odnawialnych źródeł energii, dobrym wyborem będzie pożyczka termomodernizacyjna. Pieniądze wykorzystasz na modernizację i ulepszenie swojego zakładu m.in. przez wprowadzenie nowoczesnych, energooszczędnych systemów, instalacji i urządzeń. Sfinansujesz też głęboką modernizację budynków należących do Twojej firmy. Wprowadzone zmiany umożliwią odzysk, a co za tym idzie oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. Możesz liczyć nawet na 1 mln zł, który spłacisz w 10 lat z oprocentowaniem od 0,28% do 0,56% w skali roku w zależności od wyniku audytu energetycznego.