Płatne parkowanie na kolejnych osiedlach. Warszawscy radni zdecydowali

- Mieszkańcy są podzieleni w tej sprawie. Różne opinie zostały wyrażone w konsultacjach. Mam doświadczenia z innych Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego i uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Warszawa jest dużym miastem, do którego ludzie przyjeżdżają do pracy czy z innych powodów. Wydaje się, że objęcie SPPN kolejnych rejonów miasta jest bardzo ważne - mówił Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu radnych Kolacji Obywatelskiej.