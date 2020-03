Płatności online w e-commerce – wygoda klienta i zysk przedsiębiorcy

Już 57% Polaków robi zakupy w internecie. Większość korzystających z płatności online reguluje w ten sposób także swoje rachunki. Jakie metody płatności online są dostępne w Polsce i które spośród nich są preferowane przez konsumentów? Co w ten sposób zyskują klienci, a co przedsiębiorcy?

Współczesne metody płatności online

Polski rynek płatności online jest mocno rozbudowany, przynajmniej w kwestii dostępnych rozwiązań i technologii. Obok standardowych szybkich przelewów w systemie Pay-by-link, kart płatniczych i płatności cyklicznych konsumenci mają do dyspozycji jeszcze bardziej innowacyjne metody. Jedną z coraz bardziej powszechnych stanowi BLIK, czyli płatność z wykorzystaniem jednorazowego kodu, generowanego z aplikacji bankowej. Użytkownicy tej usługi nie muszą korzystać z portfela, ani karty płatniczej.

Z kolei technologia 1-Click pozwala na dokonywanie płatności jednym przyciskiem poprzez kartę lub BLIK, co stanowi znaczną oszczędność czasu. Bardzo wygodnym rozwiązaniem dla wielu konsumentów są ponadto raty online, często pozbawione odsetek, przy których wszystkie formalności można załatwić nawet w ciągu kilku minut – bez wychodzenia z domu.

Płatności online, które wybierają Polacy

Największą popularnością wśród polskich klientów cieszą się płatności w systemie Pay-by-link. Ponad 80% transakcji dokonywanych online odbywa się właśnie w ten sposób, bo klienci po zalogowaniu do banku nie muszę uzupełniać formularza, aby wykonać przelew. Ponad 10% wszystkich płatności stanowią transakcje dokonywane online, przy pomocy karty kredytowej, płatniczej a nawet pre-paidowej. Systematycznie wzrasta ilość zakupów dokonywanych na raty online – statystyki pokazują, że około 1/3 klientów, którzy raz z nich skorzystają, decyduje się na skorzystanie z nich przy kolejnych zakupach. 57% Polaków robiących zakupy przez internet to osoby, które dostrzegły, że płatności online są wygodne i bezpieczne, bo całym procesem zajmuje się ich własny bank lub sprawdzony i popularny dostawca usług online.

Dodatkowy zysk przedsiębiorcy

Analizując korzyści dla przedsiębiorców udostępniających płatności online, należy raczej zacząć od potencjalnych strat, jakie przyniosła by rezygnacja z tego rozwiązania. Zależność jest prosta. Brak możliwości korzystania z płatności online to odwrócenie się plecami do 57% konsumentów, potencjalnych klientów! Przedsiębiorcy działający w e-commerce powinni także zwrócić uwagę, na różnorodność dostępnych płatności online. Okazuje się, że aż 22% klientów dokonuje decyzji zakupowej biorąc pod uwagę dostępne formy płatności. Natomiast 23% zwraca uwagę na wiarygodność firmy obsługującej płatności.