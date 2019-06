Plaża w Jelitkowie bez dojścia nad morze. Wszystko po to, by była szersza

Poszerzanie plaży między Brzeźnem a Jelitkowem przedłużyło się o kilka dni - a to dlatego, że na dnie Zatoki znaleziono niewybuchy. Choć zamknięte miały być tylko wybrane wejścia na plażę, ostatecznie nieczynne są wszystkie.



Z początkiem czerwca w Zatoce Gdańskiej rozpoczęły się prace, dzięki którym popularne plaże mają być szersze nawet o 40 m . To dzięki temu, że piasek wydobyty przy pogłębieniu toru podejściowego do Portu Północnego w Gdańsku ma być wysypany m.in. w Jelitkowie, Jastrzębiej Górze i Kuźnicy.

To nie prawdopodobne opóźnienie może jednak być źródłem największych niedogodności. Wbrew pierwotnym zapewnieniom, zamknięto wszystkie wejścia na plażę między Brzeźnem a Jelitkowem, a nie jedynie wybrane. W dodatku brakuje na nich informacji dla spacerujących, gdzie znajduje się najbliższe otwarte wejście – donosi "Trójmiasto".

- Niestety, nie udało się udostępnić poszczególnych stref na odcinku prowadzonych prac, tak jak to było pierwotnie planowane. Wpływ na to mają względy bezpieczeństwa. Cały czas zdarzają się przypadki nieuprawnionego przekraczania wyznaczonych stref. W związku z tym, że jest to plac budowy, priorytetem jest wyeliminowanie możliwości wypadku. Należy pamiętać, że prace prowadzone są z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego - tłumaczy Kierzkowska.