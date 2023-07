"Pluszowy" uścisk dla samotnych. Coraz więcej dorosłych kupuje maskotki

Wzrost popularności zabawek wśród dorosłych

Również inne marki zabawek, jak "Squishmallows" i "Jellycats", zauważają rosnącą liczbę dorosłych klientów. "Jellycats" to pluszowe kubki do kawy, rośliny czy owoce. Z kolei "Squishmallows" to miękkie zabawki w kształcie kulistych postaci ze uśmiechniętymi twarzami. Stały się one najlepiej sprzedającą się zabawką w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w poprzednim roku, według firmy badawczej rynku "Circana".