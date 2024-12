Pożera więcej prądu niż pralka i lodówka. Wielu z nas ma to w domu

Od 1 lipca podniesiono stawki za energię elektryczną. To motywuje do zbadania, które urządzenie w naszym domu jest największym "pożeraczem" prądu. Przed nami nowe taryfy na rok 2025.

Ankieta wykazała, że najczęściej wskazywanym urządzeniem zużywającym najwięcej prądu była suszarka do prania. Zmywarka pojawiła się w odpowiedziach tylko 10 proc. respondentów, natomiast aż 35 proc. wskazało płytę indukcyjną jako największego "pożeracza" energii , i to właśnie oni mieli rację.

Ile kosztuje jej użytkowanie? Zależy to od mocy płyty, która najczęściej wynosi od 1000 do 3000 W. Przy założeniu, że działa godzinę dziennie, zużywając 1200 kW, kosztuje to około 1,51 zł dziennie, co w skali roku daje około 551 zł.