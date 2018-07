Pobierał pensję, ale w pracy pojawiał się tylko, by "podbić kartę". Urzędnik-widmo skazany

Ta historia jest tak absurdalna, że nikt nie potraktowałby jej poważnie, gdyby nie wyrok sądu. Hiszpański urzędnik przez 10 lat otrzymywał wysokie wynagrodzenie z kasy miasta, ale… nie pracował. Pojawiał się w urzędzie rano po czym... znikał.

Droga do procesu była równie absurdalna, co uchylanie się od pracy przez Carlesa Recio. Po publikacjach prasowych (proceder ujawnił "El Mundo" - red.) sprawą zainteresował się prokurator generalny i nawet skierował sprawę do sądu. Po kilku tygodniach zdecydował jednak o wycofaniu pozwu. W takiej sytuacji władze Walencji wystąpiły same na drogę prawną przeciwko swojemu pracownikowi. W trakcie procesu kilkoro urzędników przyznało, że widziało jak Recio przyjeżdżał przed urząd w szlafroku.