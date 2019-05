Pociąg, który może pojechać 600 km/h. "Komfort jak w samolocie"

W chińskim Qingdao zaprezentowano prototyp pociągu, który będzie mógł jechać z rekordową prędkością 600 km/h. Jak zapewniają twórcy projektu, jazda pociągiem będzie cicha i niezwykle komfortowa. Mówią też, że podróże takim pociągiem to świetna alternatywa dla samolotów.

Jak zapewniał Ding Sansan, który pracował przy opracowywaniu pociągu, pod względem komfortu podróż będzie przypominać lot samolotem. Dodał też, że jeśli takie pociągi wejdą to użytku, to podróż samolotem na lądowym dystansie do 1,5 tys. kilometrów po prostu straci sens.