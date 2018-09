Pociąg spóźnił się dwie godziny, PKP zamówiło taksówkę. Ponad 200 km na koszt państwowej spółki

Taksówkę aż do Koszalina zamówiło PKP Intercity dla pasażerów, którzy jechali spóźnionym 2 godziny pociągiem z Warszawy do Gdańska. Po drodze zatrzyma się w Łebie, czyli w jedną stronę zrobi ponad 250 km,

O nietypowej sytuacji poinformował nas czytelnik Wirtualnej Polski, który podróżował z Warszawy do Gdańska. Sprawę opisał na dziejesie.wp.pl .

Dla podróżnych, którzy jechali do Trójmiasta, oznacza to możliwość starania się o rekompensatę od PKP. Pociąg przybył bowiem ze 126-minutowym opóźnieniem.

Niektórzy pasażerowie pociągiem tym podróżowali do innych miast. Dwugodzinne opóźnienie oznaczało, że nie mieli szans zdążyć z przesiadką.

Dla tych pasażerów PKP Intercity zamówiło... taksówkę. Pojechały nią 2 osoby podróżujące do Łeby i para jadąca do Koszalina. Z dworca w Gdańsku do Koszalina przez Łebę jest ponad 250 km.