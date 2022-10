Pociągi zatrzymają się na godzinę. PKP Intercity tłumaczy, co się stanie w najbliższy weekend

W związku z tym PKP Intercity zaplanowało od piątku 28 października do środy 2 listopada wydłużenie 155 pociągów. Przygotowało na ten cel 258 dodatkowych wagonów. Będą one dostawione do pociągów ruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Gdyni, Lublina, Przemyśla, Świnoujścia, Poznania czy Szczecina.