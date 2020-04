Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Piszą o dezynfekcji paczki

"Inaczej paczka trafi do dezynfekcji na 30 dni. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy w wiadomości.

Problem w tym, że nadawca nie ma nic wspólnego z narodowym operatorem. Dołączony do SMS-a link prowadzi do podrobionej strony z płatnościami online. Na pierwszy rzut oka niczym się ona nie różni od tej, którą znamy z zakupów przez internet.

W praktyce jest to jednak fałszywa strona, a oszuści tylko czekają, aż spróbujemy zalogować się do banku. Podamy swoje dane, a wtedy dostęp do konta będą mieli oszuści.