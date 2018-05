Poczta Polska udostępnia darmowe wi-fi. "Żadne hasła nie będą wymagane"

Poczta Polska wyposażyła 3,8 tys. placówek pocztowych w całym kraju w punkty bezpłatnego dostępu do internetu. Żeby z niego korzystać, trzeba zgodzić się na wyświetlanie reklam.

Dostęp do sieci jest darmowy. Aby się połączyć, należy wybrać na ekranie swojego urządzenia mobilnego sieć o nazwie „Poczta Polska”. Jak informują przedstawiciele spółki, żadne hasła nie będą wymagane, ale za to musimy się zgodzić na wyświetlanie reklam. Statystyki pokazują, że w ciągu dwóch lat z pocztowych hot spotów skorzystało prawie 230 tys. użytkowników.

- Poczta to firma komercyjna, która działa na bardzo konkurencyjnym rynku, musi na siebie zarabiać. Ale Poczta to jednocześnie firma z misją, wrażliwa na potrzeby społeczne, na potrzeby lokalnych społeczności. Przywracanie i otwieranie placówek pocztowych na wsiach i bezpłatne wi-fi to przykłady realizacji misji przeciwdziałania wykluczeniu Polaków z dostępu do usług - czytamy słowa ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka na oficjalnej stronie Poczty Polskiej.