Podatek kościelny. Rekordowa kwota w Niemczech

Na dwa największe Kościoły w Niemczech w ubiegłym roku wpłacono rekordowy podatek. Kwota jest tak wysoka jak jeszcze nigdy.

Mimo spadającej liczby wiernych w roku 2018 wpływy z podatku kościelnego wyniosły łącznie blisko 12,4 miliarda euro. To absolutny rekord. Kościół katolicki otrzymał z tego 6,643 miliarda, zaś Kościół ewangelicki - 5,790 miliarda euro. W porównaniu do roku 2017, gdy wpływy wyniosły 12,1 miliarda euro, jest to lekki wzrost, o niecałe 3 proc. Eksperci uważają, że przyczyną jest przede wszystkim dobra koniunktura gospodarcza.