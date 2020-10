Podatek od bezdzietnych i singli. Niektórzy chcą jego powrotu

Pracujesz za granicą? Polski fiskus zabierze ci nawet 9 tys. zł

Przypomnijmy, że podatek od bezdzietnych i singli nazywany jest od dawna "bykowym". Polega on na podwyższeniu podatku dochodowego dla osób bezdzietnyc. Został on wprowadzony na początku PRL i zlikwidowano go pod koniec lat 60-tych. Najpierw podatek musiała płacić każda osoba, która ukończyła 21. rok życia, później każdy kto skończył 25 lat. Opłatę zniesiono w 1973 roku, jednak co jakiś czas temat powraca do dyskusji.