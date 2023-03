Podrobili papiery ponad 50 kradzionych samochodów. Międzynarodowa grupa rozbita

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Jej rzeczniczka, Hanna Biernat–Łożańska, poinformowała, że grupa działała co najmniej od stycznia 2018 r. do 19 lipca 2022 r. na terenie Jarosławia, Przemyśla, w Tuczempach i Radymnie oraz innych miejscowościach w Polsce. - Jej działalność polegała na pozyskiwaniu samochodów kradzionych głównie we Włoszech, ich ukrywaniu, a także posługiwaniu się fikcyjnymi dokumentami w celu ich legalizacji – tłumaczy prok. Biernat-Łożańska.