Podwarszawskie gminy rywalizują o najwyższą frekwencję w wyborach. Zwycięzca zgarnie 50 tys. zł

Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca do głosowania organizując ciekawy konkurs: obiecuje wóz strażacki dla gminy, w której w danym województwie frekwencja wyborcza była najwyższa . Konkurs o nazwie "Bitwa o wozy" skierowany jest do gmin do 20 tys. mieszkańców.

Obejrzyj: "Wybierz! Podcast" Odc. 17: 22.06.20 Prof. Tomasz Słomka o tym, co może prezydent RP, a co obiecują kandydaci

– Wybory prezydenckie w Polsce tradycyjnie cieszą się w Polsce wysoką frekwencją. Przed pięcioma laty w pierwszej turze było to 48,96 proc. a w drugiej – 55,34 proc. Rekordowy pod tym względem był rok 1995, kiedy to w obu turach frekwencja wyraźnie przekroczyła 60 proc. Mamy nadzieję, że w najbliższą niedzielę uda nam się przynajmniej zbliżyć do tego wyniku, a w wariancie optymistycznym – pobić go – powiedział wiceprezes SMW, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.