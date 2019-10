Podwyżka cen. Mocno zdrożeją jajka

Ceny jaj poszybują - prognozują eksperci. Podwyżki będą znacznie większe niż w ostatnich latach.

Wkraczamy w okres drożejących jaj - przypomina dziennik "Fakt". W czwartym kwartale ceny rosną niemal co roku. Jednak teraz podwyżki będą znacznie większe niż w ostatnich latach.

Powodem jest m.in. najniższy od 3 lat wskaźnik wylęgu piskląt. Mniej jaj zostaje też przeznaczonych na wylęgi. To razem doprowadzić ma do spadku pogłowia kur niosek, co ostatecznie obije się na cenach jaj - wyjaśnia "Fakt".