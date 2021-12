Podwyżki będą i to naprawdę wysokie. Nie tylko w sklepach

Dla przykładu: jeżeli znacznie zdrożałyby podręczniki szkolne to dla wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych nie miałoby to większego znaczenia, ponieważ kategoria "edukacja" to zaledwie 1 proc. koszyka inflacyjnego (oczywiście nie oznacza, że dla rodziców dzieci idących do szkoły nie byłoby to obciążeniem).