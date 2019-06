Podwyżki jeszcze w tym roku. Zobacz, kto je dostanie

Nauczyciele, pielęgniarki i fizjoterapeuci - oni mogą liczyć na podwyżki jeszcze w tym roku. Dla niektórych będzie to wyższa pensja co miesiąc, inni otrzymają jednorazowy dodatek.

Do Sejmu wpłynął właśnie projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Zakłada on. m.in. wypłatę 1000 zł jednorazowego dodatku dla najmłodszych belfrów. Mają oni otrzymywać go raz w roku aż do czasu, gdy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego.