Miliony nowych ubrań na śmietniku. Nadpodaż odzieży

W bieżącym roku w Niemczech w handlu znajdzie się 2,3 mld sztuk odzieży. 10 do 20 proc. z nich wyląduje na śmietniku.

Firma badań rynkowych Euromonitor International obliczyła, że w bieżącym roku na niemieckim rynku w sprzedaży jest 2,3 mld sztuk odzieży. Około 10 proc. czyli 230 mln sztuk handlowi detalicznemu nie uda się sprzedać – ocenia ekspert branży tekstylnej Michael Hauf z firmy doradczej Hachmeister i Partnerzy. Inni eksperci branży szacują wręcz, że niesprzedanej odzieży będzie dwa razy tyle, czyli prawie 460 mln sztuk. To, czego nie kupią klienci, trafi potem do firm recyklingowych czy spalarni śmieci albo wysyłane jest do sprzedaży za bezcen w krajach poza Unią Europejską.