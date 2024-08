Pogrom taksówkarzy. Wiemy, ilu kierowców taxi zniknęło z ulic

Uber "skasował" kierowców

Spadek liczby taksówkarzy odczuł również Uber. Platforma, w przeciwieństwie do swoich konkurentów, nie zdecydowała się początkowo na usunięcie kierowców bez polskiego prawa jazdy. Zamiast tego ograniczyła się do deklaracji, że osoby bez polskiego dokumentu nie będą mogły po 17 czerwca dołączyć do korzystania z aplikacji.