Pokolenie Z zmienia zasady. "Nie chcą żyć jak ich rodzice"

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, wprowadza nowy zestaw wartości do świata pracy. Dla tych młodych ludzi praca jest przede wszystkim środkiem do samorealizacji, a nie celem samym w sobie. Wyniki badań przeprowadzonych przez portal pracuj.pl pokazują, że młodzi rzadko pozostają długo w jednym miejscu pracy. Wielu rozpoczyna karierę w sektorze gastronomii, jednak nie boi się zmieniać ścieżki zawodowej, by znaleźć własną drogę.