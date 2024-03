Polacy boją się technologii? Zaskakujące dane

Najnowsze badanie "Żyjesz w phygitalu, choć o tym nie wiesz", firmy Future Mind pokazuje, że ośmiu na dziesięciu badanych potwierdza, że płacenie za pomocą telefonu czy zegarka to duże ułatwienie. Jednocześnie ponad trzy czwarte Polaków uważa możliwość skanowania produktów smartfonem, aby sprawdzić cenę, jakość czy skład za wyjątkowo komfortowe rozwiązanie. Phygital to koncepcja wykorzystania technologii do połączenia świata cyfrowego ze światem fizycznym.