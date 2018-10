Polacy chcą wypoczywać taniej dzięki kamperom

Niskie ceny pobytu na polach kempingowych, możliwość samodzielnego gotowania posiłku i wyjechania w dowolne miejsce w kraju lub Europie sprawiają, że coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje kamperem. Wyjazdy są popularne nawet wśród zamożnych osób, gdyż dają sporo swobody. Kamper ułatwia organizowanie spontanicznych wyjazdów weekendowych, a także wyjeżdżanie do miejsc, w których trudno jest znaleźć nocleg w hotelu lub pensjonacie.



Oszczędzanie dzięki kamperom

2000 złotych - taka kwota wystarczy, by 4-osobowa rodzina wypoczęła na kempingu przez co najmniej tydzień. Jeden dzień pobytu na polu kempingowych w kraju to wydatek około 50-60 złotych. Do tej kwoty dolicza się ewentualne opłaty za korzystanie z infrastruktury (np. pryszniców) oraz koszt zakupu paliwa. Ponadto rodzina potrzebuje pieniędzy na zwiedzanie i korzystanie z różnych rozrywek. Wakacje w kamperze są o wiele tańsze niż pobyt w hotelu, nawet gdy często korzysta się z rozrywek takich jak wypożyczenie sprzętu sportowego (np. rowerków wodnych) lub odwiedza się okoliczne muzea.

Wczasy kamperem są niedrogie, nawet gdy doliczy się do nich koszt zakupu pojazdu. Używany kamper w dobrym stanie zakupi się już za 30-40 tysięcy złotych. Będzie to samochód wyprodukowany około 15-20 lat wcześniej, jednak ze względu na sporadyczne użytkowanie, jego silnik i wyposażenie nadal będą sprawne. Jeżeli dysponuje się mniejszą kwotą na zakup pojazdu, osoby zainteresowane caravaningiem mogą postawić na przyczepy campingowe. Używane modele kupi się za kwotę niższą niż 10 tysięcy złotych. Ciekawą alternatywą dla kamperów i przyczep są samochody kempingowe budowane na bazie vanów (np. Mercedesów Sprinter). W Polsce dość problematyczne może być jednak ich ubezpieczenie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nad Wisłą oferują jedynie standardowe polisy komunikacyjne, podczas gdy w Wielkiej Brytanii możliwe jest opłacenie polisy campervan insurance - jest to ubezpieczenie dedykowane właścicielom kamperów, dzięki któremu korzysta się z ochrony w całej Unii Europejskiej.

Kampery używane popularniejsze

W 2017 roku w Polsce zarejestrowano jedynie 300 nowych kamperów. Ceny nowych pojazdów zaczynają się od 100-150 tysięcy złotych - są to kwoty zbyt wysokie dla większości Polaków. Najwięcej nowych kamperów trafia do wypożyczalni samochodów, a jedynie pojedyncze sztuki są kupowane przez osoby prywatne. Za granicą rynek samochodów kempingowych jest bardziej rozbudowany, gdyż zarobki Niemców, Szwedów lub Brytyjczyków pozwalają na zakupienie kampera prosto z salonu.