Polacy chcą wyższych mandatów. Większość z nas uważa, że tak będzie bezpieczniej

Im starsi, tym bardziej przekonani

Co ciekawe, zdecydowanie najbardziej przekonane do nowych taryf są osoby powyżej sześćdziesiątki. Jednocześnie trzy czwarte młodych (w wieku 18–29 lat) jest zdania, że kierowcy będą jeździli teraz wolniej. Najmniej przekonane są osoby w wieku od 30 do 39 lat. Ponad połowa z nich kwestionuje skuteczność wysokich mandatów.