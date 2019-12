Polacy coraz częściej chcą mieszkać na wodzie. "Ceny zaczynają się od 2 tys. za metr"

Ceny mieszkań galopują, więc Polacy szukają alternatyw dla betonowych osiedli. Coraz większe zainteresowanie zauważają na przykład rodzime firmy, produkujące domy na wodzie. - To jeszcze nisza, ale coraz więcej osób w ten sposób ucieka od kredytów - słyszymy.

"Od 2 tysięcy za metr"

Ale ile ostatecznie kosztuje takie lokum? Agnieszka Borządek tłumaczy, że zależy to od konfiguracji, ale ceny podstawowych domów wynoszą od 2 do 3,5 tys. za metr kwadratowy.

- Najtańsze domy kosztują u nas ok. 150 tys. zł. Ale mieliśmy też duży projekt, który był wielkością zbliżony do zwykłego domu. On kosztował pół miliona zł - wyjaśnia przedstawicielka HT Houseboats z Mielna.

Firmy zapewniają, że dom na wodzie to gigantyczna oszczędność. W końcu niepotrzebne będzie ani pozwolenie na budowę, ani działka. Jednak trzeba pomyśleć o kosztach zadokowania domu - jeśli zechcielibyśmy 25-metrowy dom przycumować do mariny North-East w centrum Szczecina, to zapłacilibyśmy ok. 2,4 tys. zł miesięcznie poza sezonem.