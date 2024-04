Polacy kupują mniej małpek? Wymowne dane resortu finansów

Czy oznacza to, że Polacy kupują mniej alkoholu w małych butelkach? Choć statystyki resortu finansów na to wskazują, danych nie można interpretować jednoznacznie. Obowiązek zapłaty podatku powstaje bowiem w momencie zaopatrzenia się przez sklep w małpki. Istnieje więc możliwość, że sprzedawcy zdecydowali się zmniejszyć ilość zamówień, by lepiej dopasować zamówienia do zapotrzebowania ze strony klientów.