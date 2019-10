WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany chwilówki 2 godziny temu Polacy nadal chętnie korzystają z chwilówek Wrześniowy raport BIK o rynku pożyczkowym nie pozostawia złudzeń. Polacy korzystają z chwilówek bardzo chętnie i często. Tylko w sierpniu firmy pożyczkowe udzieliły ponad 230 tys. pożyczek na kwotę prawie 580 milionów złotych. Jeśli natomiast spojrzelibyśmy na dane z okresu styczeń - sierpień to ilość udzielonych chwilówek wzrasta do prawie 2 milionów. Kwota zaś rośnie do 4,7 miliarda złotych. Jest to jednak informacja zaniżona, ponieważ nie wszystkie parabanki współpracują z Biurem Informacji Kredytowej. Część z nich raportuje do innych baz kredytowych lub w ogóle. Podziel się (Materiały prasowe) Jak działają popularne chwilówki? Rynek pożyczek pozabankowych od dłuższego nie przypomina tego z początku jego funkcjonowania. Wszystko za sprawą rozwijającego się prawa, które usankcjonowało działalność firm pożyczkowych oraz zasad na jakich działają. Popularne chwilówki bez BIK przestały być lichwą, a ich funkcjonowanie ściśle określa Ustawa o kredycie konsumenckim. Kolejnym zabezpieczeniem dla konsumentów jest Ustawa antylichwiarska określająca m.in. maksymalne koszty jakie może ponieść Klient korzystający z takiego produktu finansowego. Wraz z rozwojem prawa firmy pożyczkowe zaczęły coraz lepiej dbać o Klientów. Zaczęło powstawać wiele nowych podmiotów świadczących tego typu usługi finansowe. To z kolei sprawiło, że parabanki zaczęły rywalizować o Klientów oferując liczne promocje i udogodnienia. Kiedyś chwilówkę można było wziąć góra na 30 dni. Obecnie firmy pożyczają pieniądze na 45 lub nawet 60 dni. Jakby tego było mało dużo chwilówek jest oferowanych całkowicie za darmo i nie jest to chwyt marketingowy. RRSO takich pożyczek rzeczywiście wynosi 0% pod warunkiem, że pieniądze oddamy w umówionym terminie. Gdzie szukać darmowych pożyczek? Aby skorzystać z bezpłatnej chwilówki nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach ani przesyłać wyciągów z konta. Całość procesu odbywa się przez Internet. Wystarczy wybrać firmę pożyczkową, złożyć wniosek i poczekać chwilę. Decyzję pożyczkową otrzymujemy zwykle w kilkanaście minut. Z kolei pieniądze są na naszym koncie najczęściej tego samego dnia. Nawet w weekend! Przy wyborze chwilówki warto korzystać z nowoczesnych porównywarek pożyczkowych jak https://lisekfinansowy.pl/ Serwisy tego typu posiadają bowiem aktualną bazę większości sprawdzonych firm pożyczkowych. Oprócz rankingu szybko zweryfikujemy także jakie bazy kredytowe są sprawdzane, lub co zrobić w przypadku decyzji odmownej. Dobrym uzupełnieniem będą również recenzje ekspertów oraz komentarze osób, które już skorzystały z oferty interesującego nas pożyczkodawcy. Najważniejsze, aby pamiętać, iż strony te są porównywarkami ofert, a nie kredytodawcami czy pośrednikami kredytowymi. Materiały prasowe Podziel się Dlaczego to właśnie chwilówki są tak popularne? Fenomen chwilówek tkwi w ich dostępności oraz szybkości wypłaty środków. Chcąc wziąć pożyczkę w banku konieczne jest złożenie wniosku oraz dostarczenie różnych dokumentów. Wniosek jest rozpatrywany najmniej kilka dni, a o jego pozytywnym zakończeniu decyduje nasza zdolność kredytowa. W największy skrócie: brak negatywnych wpisów w bazach kredytowych, dobre zarobki i niskie zobowiązania. Zaciągając chwilówkę wystarczy wypełnić wniosek i zweryfikować swoją tożsamość robiąc przelew na1 grosz. Jeśli natomiast nie mamy dostępu do bankowości elektronicznej możemy wybrać wizytę kuriera bądź przedstawiciela firmy w dowolnym miejscu. Gdy nie chcemy aby pieniądze były widoczne na naszym koncie to zawsze możemy skorzystać z tzw. pożyczki na czek giro. Wówczas wniosek wypełniamy przez Internet a resztę formalności wraz z odbiorem pieniędzy załatwiamy w wybranej placówce Poczty Polskiej. Podsumowanie Chwilówki stały się tak po popularne, gdyż mogą je otrzymać praktycznie wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Zdolność kredytowa jest badana dużo łagodniej, a dochody są akceptowane z każdego źródła. Jeśli zatem wiemy, że nasza wypłata przyjdzie z opóźnieniem ale przyjdzie to chętnie korzystamy z tego typu pożyczek. Zwłaszcza w nagłych sytuacjach, kiedy np. zepsuje nam się pralka lub skończy ubezpieczenie samochodu. Pożyczki krótkoterminowe wielu osobom ratują sytuację życiową, jednak należy z nich korzystać rozważnie aby nie popaść w spiralę zadłużenia. Strona lisekfinansowy.pl to porównywarka ofert a nie jest kredytodawcą ani pośrednikiem kredytowym.