Polacy przekonali się do płatności bezgotówkowych. W tych sklepach najbardziej

Według badania, w 2023 r. za pomocą płatności z użyciem technologii NFC i mobilnych aplikacji płatniczych zrealizowano łącznie 23 proc. wszystkich transakcji na terminalach. W 2022 r. było to 14 proc., co oznacza wzrost o 57 proc. w udziale liczby transakcji r/r. Zwrócono uwagę, że na popularności zyskują również mobilne aplikacje bankowe – w 2023 r. korzystanie z nich zadeklarowało 60 proc. dorosłych Polaków, to dwukrotnie więcej niż w 2018 r. Za pomocą technologii NFC zrealizowano 71 proc. wszystkich płatności mobilnych na terminalach.