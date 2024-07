Polacy przestali kupować domy w Zakopanem. Przerzucili się na Hiszpanię

W efekcie inwestorzy z dużych miast odwracają się od stolicy Tatr. - Jak mam milion złotych, to po co mam kupić mieszkanie, gdy rentowność jego jest na poziomie wynajmu? Między 3 a 4 proc. można zarobić na mieszkaniu w Zakopanem, jeśli się dobrze kupi. A jeżeli mam obligacje skarbowe za 6 proc., no to nie mam motywacji do zakupu nieruchomości - tłumaczy "GW" Dariusz Siewierski.