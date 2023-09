Polacy ruszają na podbój Włoch. Pierwszy salon Reserved w światowej stolicy mody

Plany marki LPP

Ogłoszony wcześniej plan LPP na 2023/24 zakładał otwarcie ok. 400 sklepów. W czerwcu Lutkiewicz podliczał, że od lutego do maja LPP otworzyło 1/3 planowanych na ten rok sklepów. – Nasz plan jest realizowany zgodnie z harmonogramem. To są 133 sklepy, najwięcej, bo ponad 80 to sklepy marki Sinsay. Podtrzymujemy całoroczny wzrost powierzchni handlowej - mówił Lutkiewicz.