Sklepy polskiej marki we Włoszech. Spółka LPP ogłosiła ambitne plany

- Celem na ten rok jest przede wszystkim wzrost rentowności, wzrost masy zysku operacyjnego i netto, ale też poprawa wskaźników rentowności jak marża EBIT, która chcielibyśmy, by wzrosła ponad 10 proc. - zapowiedział Lutkiewicz. - Chcemy to osiągnąć przede wszystkim dzięki rozwojowi sieci handlowej. Widzimy, że offline rośnie w tym roku bardzo dobrze, więc podtrzymujemy cel wzrostu sprzedaży offline o 25 proc. Marże powinny być na poziomie 51-53 proc. Wierzymy, że szczególnie drugie półrocze przyniesie wzrost marż handlowych, bo kupujemy towar taniej, dolar jest na niższym poziomie i wtedy będziemy mogli pokazać lepsze wskaźniki. Do tego dochodzą oszczędności kosztowe, ale i zmiany logistyczne - powiedział wiceprezes LPP na wideokonferencji.