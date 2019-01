Polacy wciąż nie widzą problemu smogu. Połowa nie sprawdza jakości powietrza

Mogłoby się wydawać, że problem smogu w Polsce stał się w ostatnich latach znany każdemu, ale to pozory. Nadal niemal co drugi Polak twierdzi, że powietrze jest czyste. Ta grupa przeważa nad tymi, którzy dostrzegają, że powietrze jest zanieczyszczone.

"To stosunkowo dużo. Gdyby wszystkich pracujących w Polsce (ok. 16 mln osób) obciążyć podatkiem w wysokości 10 zł, to rocznie budżet państwa dysponowałby kwotą 2 mld zł na walkę z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem. Wystarczyłoby to na wymianę wszystkich kopcących pieców grzewczych w Polsce" - obliczają autorzy raportu.