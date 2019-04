Polacy wyprowadzają się nie tylko za granicę. Powiaty wokół dużych miast zyskują

Przeprowadzki Polaków - najczęściej słyszymy o nich w kontekście pracy za granicą. Nieco niezauważone przechodzą migracje wewnętrzne - młodzi Polacy coraz częściej zmieniają adres i wyprowadzają się w okolice wielkich metropolii.

Dane o wewnętrznych migracjach Polaków trzeba analizować w dłuższej perspektywie, co też zrobili eksperci portalu Rynekpierwotny.pl . Zbadali informacje z lat 2013-2017. W efekcie otrzymali tabelę miast na prawach powiatu oraz powiatów, w których przez ten okres łączna suma zameldowań na pobyt stały najbardziej różniła się od sumy wymeldowań na pobyt stały.

Największe dodatnie saldo migracji (zameldowania > wymeldowania) odnotowano w Warszawie, co nie powinno dziwić. Oficjalnie do Warszawy (na pobyt stały) przez pięć lat przeprowadziło się prawie 39 000 osób. Relatywnie wysokie wyniki odnotowano również dla powiatu poznańskiego, wrocławskiego, wołomińskiego, piaseczyńskiego, krakowskiego oraz gdańskiego. Te powiaty w migracyjnym rankingu wyprzedziły Wrocław, Gdańsk i Kraków. Dwóch innych metropolii (Łodzi i Poznania) trzeba szukać wśród tych miast, dla których odnotowano największą nadwyżkę wymeldowań (na pobyt stały) nad zameldowaniami (również na pobyt stały).

Napływ młodych mieszkańców sprawia, że niektóre powiaty graniczące z metropoliami notują bardzo wysokie wyniki dotyczące aktywności inwestorów mieszkaniowych. W tym kontekście warto odwołać się do wspomnianego już powiatu poznańskiego. Na terenie tego rozległego powiatu, od stycznia do grudnia 2018 r. ukończono o prawie 1000 więcej mieszkań (tzn. lokali i domów) niż w samym Poznaniu.

Niekompletność wspomnianych informacji nie oznacza jednak, że stały się one zupełnie bezużyteczne. Warto zdawać sobie sprawę, że rejestrowane przez GUS zameldowania na pobyt stały (oraz odpowiadające im wymeldowania) często wiążą się z ostateczną decyzją o pobycie w jakiejś części Polski. Co więcej, fragmentaryczność "GUS-owskich" danych prawdopodobnie jest podobna na terenie całego kraju. Dzięki temu możemy na podstawie wycinkowych informacji porównywać skalę oficjalnej migracji do różnych powiatów lub miast na prawach powiatu.