Polacy zadłużają się w parabankach na potęgę. Eksperci biją na alarm

Wzrost pożyczek pozabankowych

Najwyższe dynamiki odnotowały pożyczki niskokwotowe, z przedziału do 500 zł (wzrost o 733,7 proc.) w ujęciu liczbowym oraz (498,3 proc.) w ujęciu wartościowym. Pożyczki niskokwotowe do 1 tys. złotych stanowiły 66,8 proc. łącznej liczby udzielonych pożyczek w lipcu 2023 r. Udział wartościowy wynosił 20,4 proc. To nie przypadek, że pożyczki do 500 zł cieszą się największym zainteresowaniem. Eksperci BIK tłumaczą wysoki popyt nie nie drożyzną i wysoką inflacją. Polacy zadłużają się, by pokryć bieżące wydatki.