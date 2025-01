Polak pozwał Niemcy. Kontrolują go minimum raz w miesiącu

Jak przekonuje, w trakcie jednej z kontroli zapytał policjantów o podstawę prawną, którzy początkowo nie byli wskazać konkretnego przepisu. Poza tym zaznacza, że osoby żyjące na pograniczu "nie mają jakiegoś wielkiego problemu z Niemcami". - To nie o to chodzi o to, by jakieś antyniemieckie nastroje podsycać - zwraca uwagę.