Polak w Irlandii wygrał na Loterii Narodowej. Szczęśliwy los przyniósł mu 250 tys. euro

Mieszkający od blisko 12 lat w Irlandii gdańszczanin Piotr Kotowa właśnie został milionerem – poinformował "The Irish Sun".

Skreślony przez niego los przyniósł mu drugą co do wielkości nagrodę losowania Millionaire Raffle. Wygrana Polaka to 250 tys. euro, co w przeliczeniu daje nieco ponad milion złotych.