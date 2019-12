Polakom nie chce się już lepić uszek i gotować kapusty. Na stołach będzie królować garmażerka

70 proc. Polaków kupi na święta gotowe dania, co dziesiąty nie ma nic przeciwko temu, żeby urwać się do ciepłych krajów a połowa młodych bez problemu zrezygnuje z karpia na stole. Świąteczne zwyczaje nad Wisłą zmieniają się w ekspresowym tempie.

Karp idzie w odstawkę?

Faktem jest, że karp na wigilijnym stole to tradycja raczej nowa - ma ledwie kilkadziesiąt lat. Mimo wszystko dziwić może to, że ta ryba pojawi się już tylko u niespełna 60 proc. rodzin. Najbardziej przywiązani do karpia są ludzie w wieku powyżej 50 lat – 68 proc. z nich kupi tę rybę i ją przyrządzi. Ale młodsi Polacy coraz częściej rezygnują z karpia prawie połowa z nich bierze pod uwagę, że wigilia może odbyć się bez tej ryby.

Pewne jest to, że skłonność do spożywania słodyczy łączy rodaków. Ponad trzy czwarte z nas nie może obejść się bez świątecznych ciast i słodkości. Pierniczki, sernik i makowiec mogą czuć się pewnie na naszych wigilijnych stołach.

Co ciekawe, apele pracowników branży handlowej spotkały się ze zrozumieniem rodaków. Tylko co dziesiąty Polak robi zakupy w dniu wigilii i najczęściej są to osoby młode, w wieku 24-34 lat. Większość z nas wybiera się na świąteczne zakupy spożywcze około tydzień przed świętami. Co ciekawe, im stajemy się starsi, tym częściej planujemy z większym wyprzedzeniem i kupujemy wybrane produkty tak wcześnie, jak to możliwe.