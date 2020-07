Polecimy do Tunezji, Turcji i Maroka. Jest nowe rozporządzenie

W dalszym ciągu nie polecimy do Szwecji i Portugalii. Do 11 lipca nie odlecą również samoloty do Luksemburga i Czarnogóry. We wtorek ukazało się nowe rozporządzenie regulujące zakaz lotów.

Co dwa tygodnie pojawiają się nowe rozporządzenia regulujące zakaz lotów. (Pixabay)