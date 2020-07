Zakaz lotów do Szwecji i Portugalii utrzymany. Polecimy już do Wielkiej Brytanii i na Ukrainę

Planujący podróż do Portugalii i Szwecji (lub powrót z tych krajów do Polski), którzy krótki po północy śledzili rządowe wytyczne w sprawie organizacji lotów do tych krajów, po raz kolejny doznali rozczarowania. Rząd utrzymał bowiem zakaz lotów do tych dwóch krajów. Nie określił w rozporządzeniu, do kiedy obowiązywać będzie zakaz lotów do Portugalii i Szwecji.