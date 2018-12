Policja ostrzega: nie skanujcie kodów QR z naklejek przy bankomatach

Policja ostrzega: nie skanujcie kodów QR z naklejek na bankomatach. Grozi to uruchomieniem aplikacji wysyłającej SMS Premium bez wiedzy użytkownika. Przedmiotowe naklejki z kodami QR zamieszczane są przez przestępców.

Komenda Główna Policji alarmuje na stronie internetowej: przestępcy wprowadzając w błąd poprzez przekazywanie fałszywej informacji o np. możliwej wygranej nagrodzie, doprowadzają do zmanipulowania potencjalnego klienta, który - w przypadku zeskanowania kodu QR z naklejki – w tym konkretnym przypadku zostanie przekierowany do usługi SMS PREMIUM, uruchomienie której spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie.

- Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać wykorzystane do podstawiania oszukańczych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem – czytamy w komunikacie.