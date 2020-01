Polomarket inwestuje w nowe systemy IT i serwerownie

Grupa Polomarket zakupiła licencję na system SAP S/4 HANA for Retail. Sieć rozpoczyna wdrażanie nowej technologii IT. Firma zapowiada też nowe inwestycje w tej dziedzinie.

Jak poinformowała sama sieć w komunikacie prasowym, dotychczas Polomarket użytkował od ponad 10 lat system SAP ERP. To właśnie jego zastąpi system SAP S/4 HANA. Jak tłumaczy sieć, nowe rozwiązania są ściśle dedykowane dla branży retail.

To nie koniec zmian, ponieważ Polomarket zainwestuje również w więcej rozwiązań IT. Sieć zapowiada, że rozpocznie w ciągu dwóch lat użytkowanie systemu do obsługi logistyki EWM (SAP Extended Warehouse Management), systemu transportowy TM (SAP Transportation Management), repozytorium danych CAR (SAP Customer Activity Repository), a także szynę integracyjną PO (SAP Process Orchestration).