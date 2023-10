Polska dyniowym liderem. W ciągu kilku lat wysunęliśmy się na prowadzenie

Zainteresowanie produkcją dyni w Polsce

Dynia, chociaż przez wielu zaliczana jest do warzyw, tak naprawdę jest jagodą. Jej owoce używane są w wielu dziedzinach - to doskonały składnik potraw, w tym zup, ciast i dań głównych. Areał upraw dyni w Polsce wyniósł w 2022 r. 15 tys. hektarów. Podium europejskiej produkcji dyń zamykała Hiszpania (152 tys. ton). Dalej w zestawieniu znalazły się wyniki rolników portugalskich (127 tys. ton) i niemieckich (99 tys. ton). To właśnie tych 5 państw członkowskich UE odpowiada za 88 proc. całej produkcji dyń w Unii Europejskiej.