Halloween nakręca plantatorów. Zbiory dyni ostro w górę. Największa ważyła 870 kg

Halloween na dobre rozsiadło się w naszej tradycji. Wprawdzie dyskusja o popularności tego importowanego święta będzie jeszcze trwała, to jedno jest pewne. Dyń w Polsce zbiera i sprzedaje się coraz więcej.

Według Głównego Urzędu Statystycznego plantatorzy biją kolejne rekordy w zbiorach dyń. O ile w 2014 zebrano 48 tys. ton, to w zeszłym roku było to już ponad 71 tys. ton. Na świeższe dane trzeba będzie jeszcze poczekać bo w tym roku zbiory jeszcze się nie zakończyły.

Na drodze rosnącej popularności tego warzywa i październikowego święta pobity został też jeszcze jeden rekord, o czym również GUS wspomina. Najcięższa dynia w Polsce waży w tym roku 870 kg. Udało się to ustalić podczas Dolnośląskiego Festiwalu Dyni 2019.

Do konkursu wystawiono cztery warzywa, ale bezkonkurencyjną okazała się "Gosia" wyhodowana przez Grzegorza Zołotucha. Dynia ważyła 870 kg. To rekord Polski, bo najcięższa dynia z 2017 r. ważyła do tej pory 839 kg.