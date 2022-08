Na liście leków refundowanych znajdzie się najdroższy lek na SMA

SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to rzadka choroba genetyczna, która doprowadza do obumierania neuronów w rdzeniu kręgowym, odpowiadających za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak przepływu impulsów nerwowych powoduje porażenie mięśni szkieletowych, które z czasem słabną i zanikają, co skutkuje początkowo częściowym, a następnie całkowitym paraliżem.