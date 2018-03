Polska odpowiedź na Monopoly. "Zostań królem VAT-owego podziemia"

Gracze wcielają się w przestępców VAT-owskich, a wygrywa ten, który wyłudzi najwięcej VAT-u i wyeliminuje innych graczy - tak w skrócie wyglądają zasady gry Vatowcy. Powstaje ona w ramach kampanii społecznej pokazującej czarną stronę polskiego biznesu."Polska

- Inspirację przyniosło życie. Od wielu naszych znajomych słyszeliśmy historie typu: "Ej, a kojarzycie tego Andrzeja, co to był kierowcą wózka na magazynie, pojechał do Warszawy i po kilku miesiącach kupił sobie nową beemkę M5? Ciekawe, skąd wziął na to pieniążki". O podobnych spektakularnych i zupełnie niespodziewanych awansach społecznych zaczęliśmy słyszeć coraz częściej podczas zwykłych wypadów ze znajomymi na miasto – przyznawał wrozmowie z money.pl pomysłodawca Marek Bartosiński.

"Polska Akademia VAT" opisuje kolejne absurdy polskiego biznesu i stara się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, aby uczulić ich na działania nieuczciwych biznesmenów. Najnowszym pomysłem jest gra planszowa Vatowcy. Na jej wydanie pomysłodawcy zbierają pieniądze w internecie. Miłośnikom planszówek będzie przypominać popularne na całym świecie Monopoly. Różnice tkwią w samym scenariuszu.