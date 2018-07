Polska woda w PKP. Państwowy przewoźnik zmienił dostawcę

W pociągach PKP Intercity podawana jest woda polskiej firmy Ostromecko. Zastąpiła ona dotąd serwowaną Nałęczowiankę, w której nie ma polskiego kapitału.

Jakie produkty swoim pasażerom serwują polscy przewoźnicy? Klub Jagielloński postanowił to sprawdzić za pomocą aplikacji Pola, która analizuje strukturę właścicielską firmy i ocenia, w ilu procentach dana firma jest polska.

Na początku marca zespół Pola wystosował pismo do władz spółki z pytaniem o to, jaką politykę prowadzi w kwestii dobierania produktów do pokładowego menu.