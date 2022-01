Polskę czeka paraliż. Koronawirus zamknie sklepy?

Krótsza kwarantanna, rosnące problemy, rekord zakażeń

W piątek 21 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił podczas konferencji prasowej skrócenie kwarantanny do 7 dni. Ma to zapewnić dostępność pracowników. Jak dodają WH, w chwili, gdy szef resortu zdrowia ogłaszał te zmiany, na kwarantannie przebywało już prawie 750 tys. Polaków i Polek. Na początku tygodnia było to 266 tys. osób. Skala wzrostu jest więc ogromna.